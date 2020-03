BTS a obtinut, pentru a patra oara, clasarea in fruntea Billboard 200

Grupul k-pop BTS a obţinut, pentru a patra oară, clasarea în fruntea Billboard 200, în care „Ordinary Man”, cel mai recent album al lui Ozzy Osbourne, a debutat în top 10, potrivit news.ro.

În săptămâna încheiată pe 27 februarie, albumul a fost vândut în 422.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music/ MRC. Acesta este al patrulea album BTS clasat pe primul loc în decurs de mai puţin de 2 ani.

„Map of the Soul: 7” a înregistrat cea mai bună săptămână de vânzări pentru un album din anul 2020, dar şi cea mai bună săptămână de vânzări pentru un grup în ultimii patru ani, de la „Made in the A.M.” al One Direction (459.000 de unităţi).

Al şaptelea album al grupului BTS a fost lansat pe 21 februarie. Cele 20 de piese incluse pe disc au fost accesate audio online de 74,79 de milioane de ori în prima săptămână.

BTS s-a mai clasat pe primul loc în topul american al albumelor cu „Map of the Soul: Persona” (2019), „Love Yourself: Answer” (septembrie 2018) şi „Love Yourself: Tear” (iunie 2018).

Grupurile care au avut patru albume clasate pe primul loc în Billboard 200 într-o perioadă de timp mai scurtă sunt The Beatles - cu 1 an şi 5 luni între „Yesterday and Today” (30 iulie 1966) şi „Magical Mystery Tour” (6 ianuarie 1968); şi The Monkees - cu 1 an şi 21 de zile, între albumul omonim de debut (12 noiembrie 1966) şi „Pisces, Aquarius, Capricorn, and Jones, Ltd.” (2 decembrie 1967).

Pe locul al doilea în actualul clasament Billboard a debutat albumul „Still Flexin, Still Steppin” al rapperului YoungBoy Never Broke Again, cu 91.000 de unităţi vândute. Piesele de pe album au fost accesate audio online de 137,3 milioane de ori - albumul cu cele mai multe accesări online de săptămâna aceasta.

„Ordinary Man” al lui Ozzy Osbourne a debutat pe locul al treilea în Billboard 200. Aceasta este a opta clasare a muzicianului în top 10 şi cel mai bun loc obţinut. Albumul a fost vândut în 77.000 de unităţi.

Osbourne a mai ocupat locul al treilea în top cu „Black Rain” (2007). Cel mai recent album de studio al lui, „Scream” (2010), a debutat pe poziţia a patra, care a fost şi cea mai bună obţinută.

Pentru albumul „Ordinary Man”, el a colaborat cu nume ca Duff McKagan (Guns N’ Roses), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Andrew Watt (producător şi chitarist, colaborator al lui Post Malone), Tom Morello (Rage Against The Machine), Slash (Guns N’ Roses) şi Elton John.

„Changes” al lui Justin Bieber a coborât trei locuri în clasament, până pe patru. În a doua săptămână de la debut, albumul canadianului a fost vândut în 66.000 de unităţi.

Rapperul Roddy Ricch şi „Please Excuse Me for Being Antisocial” au coborât un loc, până pe cinci, cu 65.000 de unităţi vândute în a 12-a săptămână de la lansare.

„Artist 2.0” al rapperului A Boogie Wit da Hoodie s-a clasat pe poziţia a şasea, în coborâre patru locuri, după ce, în a doua săptămână de la debut, a fost vândut în 57.000 de unităţi, iar Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” s-au clasat pe şapte, în coborâre un loc, cu 50.000 de unităţi vândute în a 25-a săptămână de la apariţie.

Albumul „Meet the Woo, V.2” al rapperului Pop Smoke, asasinat pe 19 februarie, s-a menţinut pe locul al optulea, cu 49.000 de unităţi vândute în a treia săptămână de la debut.

„A Love Letter to You 4” al rapperului Trippie Redd a revenit în top 10 pe locul nouă, în urcare 27 de poziţii, după ce a fost relansat cu piese bonus. Discul, lasat iniţial în urmă cu 14 săptămâni, a fost vândut în 43.000 de unităţi.

Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” au coborât trei locuri, până pe zece, cu 38.000 de unităţi vândute în a 48-a săptămână de la lansare.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.