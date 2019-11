Bubuie nervii in PSD. Mihai Fifor și-a dat demisia. Lia Olguța Vasilescu i-a cerut Vioricai Dancila sa plece

Demisii pe bandă în CEX-ul PSD. Mihai Fifor a cedat tensiunii din CEX și și-a anunțat demsia puțin după ora 22.00, la patru ore de la începerea ședinței. Reamintim că Marian Oprișan, Gabriel Zetea și Roxana Mânzatu au fost primii din cei 16 vicepreședinți ai PSD care și-au anunțat demisiile în această seară. O oră The post Bubuie nervii în PSD. Mihai Fifor și-a dat demisia. Lia Olguța Vasilescu i-a cerut Vioricăi Dăncilă să plece appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.