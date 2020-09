BUBUIE NERVII pe final de campanie: Șeful CJ Iași depune plangere penala pe numele miniștrilor Tataru și Alexe

Șeful CJ Iași, Maricel Popa, a anunțat că va depune plângere penală pe numele miniștrilor Sănătății și Mediului. Dacă Maricel Popa se ține de cuvânt, Nelu Tătaru și Costel Alexe vor da explicații în fața organelor de anchetă.

Aceştia sunt acuzaţi de zădărnicirea combaterii bolilor pe motiv c-ar împiedica funcţionarea spitalului mobil de la Leţcani.

"Facem plângere penală împotriva miniştrilor Tătaru şi Alexe pentru zădărnicirea combaterii bolilor! Ceea ce se întâmplă acum la Spitalul de la Leţcani este ieşit din comun şi confirmă tot ceea ce am spus de trei luni încoace: liberalii sabotează unitatea medicală. Mai întâi au zis că nu se face. Am făcut. Au zis că e un tun financiar. Nu este. Am avut control de la Curtea de Conturi. Au zis că spitalul nu va funcţiona niciodată. Spitalul are autorizaţie de funcţionare de la DSP. Acum spun că spitalul nu va avea pacienţi şi au trimis controale de la toate autorităţile statului. Este cea mai controlată investiţie din ţară", a precizat preşedintele CJ Iaşi, Maricel Popa, conform România TV.