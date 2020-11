Bucharest Fashion Film Festival se va desfasura exclusiv online

Cea de-a patra ediţie a Bucharest Fashion Film Festival, primul eveniment din România plasat la graniţa dintre fashion, film şi advertising, începe vineri. Evenimentul se va desfăşura exclusiv online, pe site-ul bucharestfashionfilm.ro şi pe platforma TIFF Unlimited.

Alături de documentarele "Martin Margiela In His Own Words" (r. Reiner Holzemer) şi "The Disappearance of My Mother" (r. Beniamino Barrese), spectatorii vor putea urmări patru filme cult din anii ‘70 reunite sub tema CAMP, potrivit news.ro.

Acestea fac parte din secţiunea lansată anul acesta, Dressing the Cinema, în cadrul căreia vor fi prezentate lungmetrajele "Celine and Julie Go Boating" (r. Jacques Rivette), "Beware of A Holy Whore" (r. Rainer Werner Fassbinder), "Ticket of No Return" (r. Ulrike Ottinger) şi Jubilee (r. Derek Jarman).

Cele 6 filme vor fi disponibile pe TIFF Unlimited, cu un timp de vizionare de 72 de ore.

Citește și: UIMITOR O tehnologie VECHE din 1998 ELIMINĂ particulele de coronavirus

Pe site-ul festivalului, bucharestfashionfilm.ro, publicul va putea urmări peste 40 de fashion films selectate în competiţia oficială. Lor li se alătură secţiunea Dressing the Body, cu o selecţie de scurtmetraje care aduc o perspectivă socio-antropologică asupra relaţiei dintre haină şi purtător, explorând tensiunea dintre haina ca mască şi haină ca mijloc de expresie. Tot pe site va fi disponibil şi Podcastul Dress Codes, un episod pilot ce cuprinde un interviu cu Magda Crăciun, doctor în antropologie socială, despre capitalul simbolic al hainelor şi un colaj al scrierilor designerului Ana Alexe, interpretate de actriţa Ilinca Hărnuţ şi montate pe un soundscape de Diana Miron.

Ca în fiecare an, juriul BFFF include profesionişti din toate cele trei domenii, fashion, film şi advertising.

Anul acesta juriul este format din: Alina Gavrilă-Borţun, director creativ la Gavrilă& Asociaţii şi fondator Fashion Tellers, o agenţie boutique specializată pe fashion films, designerul Ioana Ciolacu, Ioana Mischie (regizor şi scenarist, co-fondator Storyscapes, un ONG axat pe transmedia storytelling), David McGovern (regizor şi lector la Central St Martins şi Chelsea School of Art) şi Ben Nicholas (scenarist, regizor şi monteur, care a colaborat cu artişti precum Daniel Arsham sau branduri ca Adidas).

Cei 5 juraţi vor decide către cine vor merge premiile festivalului: premiul pentru cel mai bun film, premiul pentru cea mai bună producţie locală şi un premiu special pentru inovaţie în proiecte cu bugete mici, Fresh Perspectives, susţinut de Theo Nissim.

"Într-un an devastator pentru industriile creative, mă bucur enorm să văd că sunt evenimente care se încăpăţânează să se întâmple şi organizatori care se adaptează din mers, făcând eforturi uriaşe să ajungă la public. Conceptual Lab, unul dintre cei mai importanţi susţinători ale evenimentelor dedicate filmului şi teatrului, este alături din acest an şi de Bucharest Fashion Film Festival, pentru că indiferent de vremuri avem nevoie de artă, avem nevoie de film", declară Theo Nissim, fondatorul Conceptual Lab.

Bucharest Fashion Film Festival continuă şi anul acesta demersul său de a pune bazele unui forum de discuţii despre relaţia dintre film şi modă, cu workshop-uri şi dezbateri la care participă profesionişti internaţionali şi locali din lumea filmului, a modei şi a publicităţii.

Sâmbătă, de la ora 17.00, va fi transmisă livestream pe Facebook o discuţie între Fabio Cleto şi criticul de film Călin Boto despre estetica Camp în film şi în designul de costum. Fabio Cleto predă istorie culturală şi literatură engleză la Universitatea din Bergamo. O autoritate internaţională când vine vorba despre teoria şi practica CAMP, interesele sale de cercetare includ studii culturale, teorie queer, gen şi sexualitate, teorie critică şi politica reprezentării, ficţiunea de fin de siècle până la ficţiunea postmodernistă.

Duminică, 8 noiembrie, de la ora 16.00, regizorul David McGovern va susţine un masterclass despre viitorul filmului de modă. Timp de două ore, acesta va oferi recomandări despre cum se pot face filme de impact cu bugete reduse, cum ar trebui comunicate valorile sociale şi sustenabile, dar şi câteva direcţii despre modul în care pandemia ar putea schimba filmul de modă. Folosind atât abordări experimentale lo-fi, cât şi producţii de înaltă calitate, David McGovern explorează prin filmele sale cum se simt anumite concepte şi cum ar putea fi transformate - printre acestea luxul, moralitatea, bunul simţ sau noile masculinităţi. Pe lângă lucrările sale digitale şi instalaţiile video, el interoghează viitorul imaginii în mişcare prin ateliere, prelegeri şi spoturi pentru invitaţi la diferite festivaluri de film. Masterclass-ul este adresat celor din industria filmului şi se va desfăşura pe Zoom, cu acces pe bază de rezervare.