Bucureștenii care vor sa fie testați pentru coronavrus vor fi platiți de Primarie

11 mii de bucureșteni vor fi testați pentru coronavirus și vor fi plătiți cu câte 200 lei, conform unui proiect al Consiliului General al Primăriei Capitalei, care va fi dezbătut pentru aprobare pe 11 mai. Proiectul „Testăm pentru București” prevede testarea cu teste de tip Real Time PCR a 11.000 de persoane, pe tot parcursul […] The post Bucureștenii care vor să fie testați pentru coronavrus vor fi plătiți de Primărie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.