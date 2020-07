Bucureștiul a depașit 5.000 de cazuri. Județele cu cele mai multe infectari cu COVID-19 in 24 de ore

Bucureștiul a depășit 5.000 de cazuri de COVID-19 de la debutul pandemiei, înregistrând astăzi 118 cazuri noi. Este cel mai mare număr de infectări raportat în ultimele 24 de ore, față de celelalte județe. Argeș și Prahova sunt pe locurile următoare, cu câte 108 cazuri noi raportate de la bilanțul precedent. Pentru a doua zi […] The post Bucureștiul a depășit 5.000 de cazuri. Județele cu cele mai multe infectări cu COVID-19 în 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.