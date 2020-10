Bucureștiul a inregistrat aproape 20% din cazurile noi de imbolnavire din țara. Care este bilanțul de vineri

Bucureștiul înregistrează un nou record al cazurilor noi de coronavirus. În ultimele 24 de ore au fost raportate 579 de infectări, aproape 20% din totalul cazurilor confirmate în țară. La nivel național, azi au fost 3.182 cazuri noi, cel mai grav bilanț de până acum. Numărul total de cazuri înregistrate în București, de la debutul […] The post Bucureștiul a înregistrat aproape 20% din cazurile noi de îmbolnăvire din țară. Care este bilanțul de vineri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.