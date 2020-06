Bucureștiul ar putea deveni stațiune balneara - Dr.Adina Alberts vorbește de `COMOARA tamaduitoare` de la Casa Presei: Un secret despre care mulți nu știu

Medicul Adina Alberts vorbește despre o adevărată comoară care se găsește în Nordul Capitalei în zona Casa Presei (Piața Scânteii). Ea dă amănunte pe pagina personală de Facebook despre o descoperire mai puțin cunoscută astăzi din zonă – un izvor de apă termală de cea mai bună calitate:

Vezi și: VIDEO Ei sunt cei care îi INFECTEAZĂ pe români: Un concert ilegal cu zeci de tineri

„Misterul” de la Piața Presei Libere ar putea sălta turismul.

Una dintre cele mai eficiente terapii de recuperare este tratamentul balnear. Apa termală are proprietăți vindecătoare dovedite, iar locurile în care se găsesc astfel de resurse naturale sunt realmente rare și prețioase, bogății din toate punctele de vedere!

Vă împărtășesc “un secret” despre care nu mulți știu: la Piața Presei Libere din Sectorul 1 există un izvor de apă termală- SONDA 2641. Aceste resurse naturale au fost descoperite în urma unor foraje ce au avut loc între anii 1981-1982, la o adâncime de 3.249 m. „Apa vindecătoare” a fost analizată și s-a constatat că este „o apă sulfuroasă, clorurată, iodurată, slab bicarbonatată, sodică, termală, cu o temperatură de circa 42 de grade C. Sub aspect terapeutic, apa acestei sonde este recomandată în cura externă (cadă, bazin) în afecțiuni ale aparatului locomotor (afecțiuni reumatismale, posttraumatice) și ale sistemului nervos periferic.”, se arată în înscrisuri oficiale. Mai există și la Otopeni, chiar în incinta Aeroportului Otopeni, SONDA 2644, temperatura acestei ape fiind de 60 grade Celsius.

Așadar, zona de Nord a Capitalei are toate atuurile pentru a deveni un Areal Balnear! Prin realizarea unor centre balneofizioterapeutice, bucureștenii și nu numai, ar putea beneficia de această comoară tămăduitoare subterană!

Deci haideți să reamintim administrației de existența apelor termale și să le cerem forurilor implicate să le valorifice în beneficiul nostru, al tuturor!

Ar fi interesant să aflăm ce s-a întâmplat cu terenul pe care era/este amplasată această sondă...”, susține medicul pe pagina sa de socializare.

_

Capitala ascunde o adevarata sursa de sanatate, dar si o varianta pentru sisteme de incalzire: ape termale cu temperaturi cuprinse intre 40 si 80 de grade. Calitatile apelor din Bucuresti sint asemanatoare cu cele de la Herculane sau Baile Felix, numai ca nu sint exploatate.La o adIncime de 1.500-2.000 de metri, in subsolul Bucurestiului se afla mai multe izvoare termale. Calitatile, dar si temperaturile apei sint propice amenajarii de centre balneare, precum cele de la Herculane, Baile Felix sau Mangalia. Sondele au descoperit, inca din 1981, salba de rezervoare de apa geotermala cu temperaturi intre 40Az-80°C, dar apa este folosita in prezent doar la un strand si pentru cercetari.

Singurul strand care foloseste apele termale este amenajat in spatele Casei Presei Libere si este unic in Bucuresti. Pe masura ce inaintezi spre nord, spre Afumati, Balotesti, Moara Vlasiei, Caldarusani si Snagov, gradele apei cresc, la fel si calitatea ei. Este foarte posibil ca, in urmatorii ani, bucurestenii sa dispuna de bai termale la doar citiva kilometri de oras, in Snagov, unde apa are temperaturile cele mai ridicate, 90°C. A"Avem in vedere un complex hotelier, incalzit in intregime cu apa de adincime si, bineinteles, cu atractii balneareA", spune Mihai Sirbulescu, manager geotermal la Foradex SA, societate care apartine statului si care se ocupa cu exploatarea rezervelor de apa termala.



Efectele terapeutice ale apei din strand sint recunoscute de Institutul National de Balneologie si Balneoclimatologie. Apa poate trata bolnavii care au afectiuni reumatice, vasculare, locomotorii, astm bronsic, ischemie periferica, afectiuni dermatologice, afectiuni ginecologice.



In apa clorurata, bicarbonata, termala si hipotona nu poti sta mai mult de 20 de minute, existind riscul de convulsii si lesin. Pe linga bazinul cu apa geotermala curenta, la temperatura constanta de 35 de grade Celsius, complexul mai ofera si asistenta medicala, sali de gimnastica, sauna finlandeza uscata, cazi de baie pentru terapie individuala, teren pentru plaja si sala de tenis de masa. Mihai Sirbulescu spune ca statul nu a investit prea mult in acest centru. Pentru o zi de agrement balnear, bucuresteanul trebuie sa plateasca intre 130.000 si 250.000 de lei, in functie de serviciile pe care le solicita. Zilnic este vizitat de peste 200 de persoane, ceea ce-l face neincapator pentru doritori.



Apa calda din pamint, folosita la incalzirea casei



A"Apele geotermale nu sint bune doar cu scop balnear. Ele pot fi utilizate in incalzirea imobilelor, a serelor si in industrieA", mai spune Mihai Sirbulescu. Bucurestiul a folosit apa geotermala pentru incalzirea imobilelor, in perioada A'87-A'93, pentru un cartier intreg din zona Otopeni. Acum, apa termala din Bucuresti nu mai este folosita pentru incalzire, chiar daca exista o tehnica moderna de a aduce caldura in casa prin planseu. A"Pentru a folosi apa la incalzire este nevoie de o infrastructura noua, noi cartiere si planuri de urbanizare care sa ia in considerare aceasta variantaA", spune Mihai Sirbulescu. Gigacaloria obtinuta din centralele pe apa geotermala este de patru ori mai ieftina, total nepoluanta si este o sursa regenerabila.