Bucureștiul, campion la vot. Ce județe din țara se claseaza pe urmatoarele locuri

Municipiul București și județele cele mai active civic în ultimii ani sunt și primele ca număr de votanți la primul tur al alegerilor prezidențiale, la ora 15.30, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central în timp real. Astfel, Bucureștiul se apropie de 590.000 de votanți, fiind urmat de județele Cluj și Iași, fiecare cu peste The post Bucureștiul, campion la vot. Ce județe din țară se clasează pe următoarele locuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.