Bucureștiul și alte 11 județe inregistreaza peste 100 de cazuri Covid la suta de mii de locuitori

Peste 30% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au înregistrat, săptămâna trecută, în Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timiş şi Suceava, informează, marţi, Institutul Naţional de Sănătate Publică, conform Agerpres. În 11 judeţe şi municipiul Bucureşti se înregistrează o rată de incidenţă cumulată peste 100 de cazuri la suta de mii de locuitori. O rată similară de incidență […]