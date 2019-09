Bucurestiul aniverseaza 560 de ani de atestare documentara - jocuri, teatru, concerte, video mapping

Mai multe evenimente dedicate aniversării a 560 de ani de la prima atestare documentară a Bucureştiului vor avea loc în zilele de sâmbătă şi duminică. Potrivit organizatorilor, în cele două zile, bulevardul Unirii - tronsonul cu fântâni cuprins între Piaţa Unirii şi Piaţa Constituţiei - se transformă într-o arteră pietonală, unde va fi organizată o adevărată petrecere în stradă - iCeleBrate my City!. Bucureştenii vor fi întâmpinaţi în fiecare zi, începând cu ora 10,00, cu o serie de activităţi stradale pentru toate vârstele, ateliere creative şi momente de divertisment pentru copii, jocuri interactive, teatru ambulant şi animaţie de stradă, zeci de artişti costumaţi de sărbătoare, un bazar urban cu produse locale hand-made şi de artizanat. Sărbătoarea oraşului aduce în stradă şi bucătăria urbană, prin Bucharest Food Festival - Street Edition, prilej cu care cele mai apreciate preparate culinare internaţionale de tip street food vor fi gătite pe loc, iar vizitatorii se vor putea delecta cu specialităţi, după cum promit organizatorii. Sâmbătă, pe scena din Piaţa Constituţiei vor urca Schiller şi Waldeck. Schiller, cel mai cunoscut artist de muzică electronică din Germania, apreciat de public pentru piese precum "I Feel You", "A Beautiful Day" şi "Smile", va concerta la iMapp Bucharest 2019, înaintea show-ului de video mapping. În turneele sale live, Schiller, pe numele real Christopher von Deylen, îşi acompaniază melodiile cu spectacole vizuale uluitoare. Trupa vieneză Waldeck a muzicianului Klaus Waldeck va susţine, în deschiderea lui Schiller, un concert live cu accente Electro Swing. Cunoscută pentru hituri precum "Memories", "Make my Day" şi "Addicted", Waldeck va da startul distracţiei la iMapp Bucharest 2019. Cea de-a VI-a ediţie a concursului internaţional de 3D video mapping - iMapp Bucharest va avea loc sâmbătă, începând cu ora 17,00, tot în Piaţa Constituţiei. Cele opt echipe care îşi vor prezenta lucrările pe faţada Palatului Parlamentului sunt: Antaless Visual Design (câştigător al festivalului 1minute projection mapping competition din Japonia), George Berlin Studios (câştigător al Premiului Publicului la festivalul Borealis din SUA), 404.Zero (câştigător al festivalului Genius Loci Weimar 2018 din Germania), Mojo STUDIO (câştigător al festivalului Kyiv Light Festival 2018 din Ucraina), Marco Morgese (câştigător al festivalului Luz y Vanguardias 2019 din Spania), Michele Pusceddu (câştigător al festivalului Zsolnay Light Festival 2019 din Ungaria), Rene şi Andrzej (câştigători ai Premiului Juriului la festivalul iMapp Bucharest 2018 din România) şi Mindscape Studio (câştigător al Premiului Publicului la festivalul iMapp Bucharest 2018 din România). Echipele finaliste vor crea lucrări de 3D video mapping cu durata de 4 minute, pe tema "O singură hartă. Călătorii diferite. Descoperiţi lumea video mapping-ului la iMapp Bucharest!", încercând să impresioneze prin show-uri pline de culoare, sunet şi lumină. Prestaţia celor 8 echipe finaliste va fi analizată de către un juriu internaţional din care fac parte experţi şi reprezentanţi de seamă ai artelor vizuale internaţionale. Evenimentele sunt organizate de Primăria Capitalei, prin Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti. Intrarea este liberă. AGERPRES/(AS - autor: Cătălina Matei, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Daniela Juncu)