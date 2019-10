Bucuria caligrafiei – Scrisul de mana, continuitate si creativitate in secolul XX

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Biblioteca Judeteana „Gh. Asachi” Iasi organizeaza o noua serie de ateliere de caligrafie, reunite sub genericul Scrisul de mana, continuitate si creativitate in secolul XX. Atelierele vor avea loc in lunile octombrie - decembrie 2019 si fi coordonate de prof. Valentin Zahorneanu, care, pe langa cunoasterea si executarea principiilor intalnite in caligrafia clasica, va invata cursantii adoptarea unei pozitii corecte a corpului in timpul scrisului. Dintre beneficiile si importanta scrisului de mana amintim: imbunatateste memoria si abilitatile de citire, scriere si limbaj, dezvolta abilitatile motorii, ajuta la exprimarea mai eficienta a emotiilor, dezvolta creativitatea si atentia. Atelierele se vor desfasura la Filia ...