Bucuria mare in familia Anamariei Prodan! Impresara a fost alaturi de fiica sa, Sarah, la festivitatea de absolvire

Anamaria Prodan are trei copii, Rebecca, Sarah si Laurentiu Jr., de care este foarte mandra. Sexy-impresara este intotdeauna alaturi de ei si ii sustine neconditionat. Sarah (19 ani) a avut emotii teribile in ultima perioada. A avut festivitatea de absolvire, insa mama ei a sustinut-o cu prezenta. Anamaria Prodan s-a prezentat la eveniment intr-o tinuta de nota 10. De precizat ca inainte sa ajunga la eveniment, sexy-impresara a trecut pe la un salon. Unde si-a aplicat extensii, pe care le-a prins in coada. "Sunt gata pentru festivitatea de absolvire a lui Sarah", a scris Anamaria Prodan contul personal de socializare. Mai mult ca sigur, sotia lui Laurentiu Reghecampf a atras si acolo privirile tuturor. ...