Bucurie fara margini pentru fanii fotbalului. EURO se va juca in Romania

Romania a primit dreptul de-a gazdui Campionatul European de Fotbal dedicat juniorilor sub 19 ani. Competitia va avea loc in luna iulie a anului 2021 si „tricolorii", antrenati in prezent de Laurentiu Rosu, vor fi calificati fara sa joace in preliminarii. Tara noastra a mai organizat competitia si in 2011. Nationala Under 19 va juca in preliminariile Euro 2020 impotriva nationalelor din Spania, Serbia si Lituania. Primele doua clasate din cele 13 grupe si cel mai bun loc 3 merg la Turul de Elita, din martie 2020, alaturi de Portugalia. Din cele 28 de echipe, 7 vor merge la EURO, alaturi de gazda Irlanda de Nord.