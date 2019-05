Bucurie in familia regala. Meghan Markle a nascut un baietel

Meghan Markle a nascut primul copil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 6 mai, Meghan Markle a nascut un baietel. Copilul e perfect sanatos, iar la acest moment lumea a inceput sa se stranga la Windsor. Printul Harry si Meghan Markle au facut anuntul printr-o postare pe contul oficial de Instagram. Anuntul a fost facut printr-o imagine albastra care are inscriptia ducilor de Sussex in partea de sus si scrie ”E un BAIAT”. In continuare pe imagine scrie ”Altetele lor regale, ducele si ducesa de Sussex sunt extrem de fericiti sa anunte nasterea copilului lor”. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. meghan m ...