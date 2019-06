Bucurie mare in familia lui Feli. Vedeta a implinit 33 de ani. Cum a sarbatorit

Feli este o artistă iubită de publicul din România. Are o carieră înfloritoare, o fetiță superbă și o relație de dragoste ca-n povești cu tatăl micuței. De ziua ei, Feli a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj emoționat în care îi mulțumește lui Dumnezeu pentru toate minunile din viața ei. “33. Am căutat o […]

The post Bucurie mare în familia lui Feli. Vedeta a împlinit 33 de ani. Cum a sărbătorit appeared first on Cancan.ro.