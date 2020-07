Bucurie prematura?: Ce se afla in spatele victoriei anuntate de Consiliul Judetean Constanta

UAT Județul Constanța a cerut să fie înregistrată în tabelul preliminar al creanțelor Mara Construct suma totală de 58.976.085,52 de lei.

Tribunalul hotărâse inițial înscrierea doar a sumei de 36.927.468,87 de lei.

Curtea de Apel a admis apelul UAT Județul Constanța și a dispus și înscrierea sumei de 20.138.974,34 de lei. Banii nu au fost încasați efectiv.

Anunțul CJC

Tribunalul respinsese cererea pentru o parte din bani

Apelul UAT Județul Constanța, admis

Contestația UAT Județul Constanța

a anunțat, ieri, că a câștigat procesul deschis pentru recuperarea banilor de la societateaFirma a fost deferită instanței de către procurorii anticorupție, pentru modul în care a implementat contractele de reabilitare a, dar și aÎn ciuda anunțului victorios transmis de reprezentanții CJC, bucuria pare a fi mai degrabă una prematură, având în vedere faptul că, de fapt, instanța doar a admis înscrierea UAT Județul Constanța în tabelul preliminar al creanțelor firmei. Cu alte cuvinte, banii datorați nu au fost restituiți încă, astfel că nu au fost încasați efectiv de Județul Constanța, momentan, iar până la finalizarea procedurii privind insolvența firmei mai este cale lungă.Reprezentanții CJC au făcut ieri următorul anunț: „Consiliul Județean Constanța a câștigat procesul, în litigiul împotriva SC Mara Construct SRL și va recupera prejudiciul creat Județului de aceasta“.Documentul pus la dispoziție de CJC reda, alături de istoricul litigiului CJC – Mara Construct, și punctul de vedere al președintelui CJC,: „Mereu am avut încredere în instanțele judecătorești și în faptul că vom recupera prejudiciul creat de S.C. Mara Construct. Încasarea acestei sume reprezintă o victorie pentru noi, pentru locuitorii județului, cultura și turismul din zonă. Sunt convins că, în ciuda tergiversărilor, independente de voința Consiliului Județean Constanța, acest obiectiv major va fi finalizat și va reprezenta încă o pagină de istorie păstrată pentru noi și generațiile viitoare. Cu toată încrederea, Constanța va merge înainte și eu voi depune orice efort pentru ca oricine prejudiciază Consiliul Județean Constanța și implicit locuitorii județului să răspundă pentru faptele săvârșite“.Cu toată bucuria exprimată de președintele CJC, minuta instanței arată că aceste sentimente par mai degrabă a fi cel puțin premature.Mai exact, prin decizia anunțată cu bucurie de reprezentanții Consiliului Județean, magistrații Curții de Apel Constanța nu au făcut altceva decât să aprobe înscrierea UAT Județul Constanța în tabelul preliminar al creanțelor firmei și pentru suma de 20.138.974,34 de lei, sub condiție suspensivă. Cu alte cuvinte, UAT Județul Constanța nu a primit încă suma respectivă, ci doar a fost trecută în tabelul datoriilor pe care le are societatea și cu acești bani.Redăm, în continuare, comunicatul remis de CJC în cursul zilei de ieri:„Consiliul Județean Constanța a câștigat procesul, în litigiul împotriva S.C. Mara Construct SRL și va recupera prejudiciul creat Județului de aceasta.Vă prezentăm un scurt istoric al parcursului relațiilor contractuale și judiciare dintre UAT Județul Constanța și societatea sus menționată. Astfel, în anul 2014 s-a încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 19217, ce avea ca obiect execuția de lucrări a Proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a Sitului Arheologic Cetatea Capidava”.Din anul 2015, S.C. Mara Construct SRL este implicată într-un litigiu penal, în care Consiliul Județean Constanța, la solicitarea DNA, s-a constituit parte civilă pentru recuperarea sumei de 36.927.468,87 lei. Astfel, s-a decis rezilierea Contractului de execuție încheiat între UAT Județul Constanța și S.C. Mara Construct SRL.În anul 2016, Tribunalul Constanța a deschis procedura de insolvență asupra societății amintite. În cadrul acestei proceduri, UAT Județul Constanța a contestat Tabelul preliminar al creanțelor și a solicitat înscrierea la masa credală cu suma totală de 57.066.443,21 lei.Prin Decizia Civilă nr. 182/ 29.06.2020 a Curții de Apel Constanța, rămasă definitivă, se admite contestația UAT Județul Constanța în sensul înscrierii la masa credală cu suma integrală a Proiectului.Cuantumul cu care UAT Județul Constanța este înscrisă la masa credală este în valoare totală de 57.066.443,21 lei, compusă din 36.927.468,87 lei – suma cu care Consiliul Județean Constanța este parte civilă în dosarul penal nr. 2640/ 118/ 2016 și din 20.138.974,34 lei – suma generată de clauzele contractuale“.Așa cum am menționat anterior, comunicatul cuprindea și punctul de vedere al președintelui CJC, care își exprima bucuria pentru încasarea banilor. Însă banii nu au fost încasați efectiv, ci suma va fi disponibilă la finele procedurii insolvenței.Decizia Curții de Apel a fost luată în dosarul cu numărul 2196/118/2018/a1, ce privește insolvența firmei Mara Construct.Hotărârea Curții de Apel este definitivă și a venit ca urmare a apelului declarat de UAT Județul Constanța împotriva hotărârii inițial a Tribunalului, care respinsese cererea privind această sumă.Astfel, amintim că, inițial, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa a fost trecută în tabelul preliminar al creanţelor SC Mara Construct SRL, în dosarul ce priveşte insolvenţa firmei, numai cu suma de 36.927.468,87 de lei. Judecătorii Tribunalului apreciaseră că, deși avocații județului solicitaseră să fie trecută suma totală de 58.976.085,52 de lei, cererea lor a fost respinsă.Pentru a pronunța decizia de respingere a întregii sume, magistrații Tribunalului apreciaseră că, în ce priveşte diferenţa până la suma solicitată iniţial, „instanţa reţine că nu s-a făcut dovada pierderii finanţării sumelor de bani stabilite prin Contractul de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, în raport de care a procedat la contractarea serviciilor debitoarei intimate (...)“.Hotărârea însă a nemulţumit atât UAT Judeţul Constanţa, cât şi pe administratorul judiciar al societăţii, Artemis Legal Insolvency SPRL, ambele părţi declarând apel în cauză.Curtea de Apel Constanța a decis luni să respingă apelul declarat de lichidatorul judiciar al Mara Construct, pe care l-a considerat nefondat.Prin aceeași hotărâre, însă, Curtea a admis „apelul formulat de apelanta creditoare UAT Județul Constanța. Schimbă în parte sentința civilă apelată, în sensul că: Dispune înscrierea contestatoarei în tabelul preliminar al creanțelor și a sumei de 20.138.974,34 de lei, sub condiție suspensivă. Menține celelalte dispoziții ale sentinței civile apelate “, potrivit minutei hotărârii. Așa cum am precizat deja, hotărârea Curții de Apel este definitivă.După cum relatam în ediţiile anterioare, Mara Construct a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupţie, alături de fostul administrator Constantin Dima, într-un dosar de spălare de bani, evaziune fiscală şi grup infracţional organizat.Faptele, spuneau procurorii DNA, aveau legătură cu atribuirea şi executarea a două contracte de lucrări privind Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani şi, respectiv, Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava.Prejudiciul calculat de acuzatori se ridică la 37.434.195 de lei, bani ce ar fi fost obţinuţi pe nedrept, din fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat şi din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa.În acest context, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Constanţa a cerut să fie menţionată printre cei faţă de care societatea intrată în insolvenţă are datorii. Iniţial, UAT Judeţul Constanţa a solicitat să fie menţionată în tabelul preliminar de creanţe al debitoarei Mara Construct cu suma totală de 58.976.085,52 de lei.În contestaţia formulată și depusă inițial la instanță, reprezentanţii UAT Judeţul Constanţa au arătat faptul că suma de 58.976.085,52 de lei „reprezintă sancţiuni de neexecutare/executare defectuoasă a contractului de execuţie lucrări (...) prin care debitorul, SC Mara Construct SRL, în calitate de executant, se obliga să execute şi să finalizeze «Execuţie lucrări de C+M+I asigurarea utilităţilor» pentru proiectul «Restaurarea, consolidarea, protecţia / conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava»“, potrivit www.rolii.ro.Totodată, au arătat reprezentanţii judeţului în instanţă, „prin neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv prin nefinalizarea lucrărilor ce au făcut obiectul contractului (...), de către SC Mara Construct SRL, judeţul Constanţa este nevoită să finalizeze proiectul «Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava» din fonduri proprii “. Iar asta, „pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate şi utilizate conform procedurilor Programului Operaţional Regional 2007-2013“.