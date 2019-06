Budai: Maine voi participa la dezbaterile pe legea pensiilor; vom da, cu siguranta, vot final si vom aproba aceasta lege

Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, a anunţat că miercuri va participa la dezbaterea proiectului privind Legea pensiilor în plenul Camerei Deputaţilor şi şi-a exprimat convingerea că va fi dat votul final, iar legea va fi aprobată. "Eu, mâine, voi merge în plenul Camerei, însoţit de un secretar de stat care se ocupă de relaţia cu Casa Naţională de pensii publice şi de doi specialişti în pensii. Vom asista la dezbateri, ne vom spune punctul de vedere, ne vom spune alte puncte de vedere dacă ne sunt solicitate. Participăm la dezbatere. Cu siguranţă cred că mâine vom da un vot final şi vom aproba această lege. Ulterior o vom trimite la promulgat domnului preşedinte şi aşteptăm să vedem. Colegii liberali au spus că iar o vor ataca la Curte (Curtea Constituţională n.r). Noi ne dorim să închidem acest subiect(...) pentru că este o lege bună pentru pensionari, repară foarte multe nedreptăţi, prevede creşteri de venituri", a spus Budăi, la România TV. Ministrul a menţionat că decizia Curţii Constituţionale privind acest proiect de lege nu era de neconstituţionalitate, ci de clarificare a două aspecte, "care oricum ar fi fost clarificate în normele de aplicare". "Vizavi de datorat şi plătit... am redefinit, am dezbătut la Senat, în sensul că datorat este datorat de noi, cei care realizăm venituri din salarii, şi plătit de către angajatorul nostru", a explicat ministrul Muncii. În ceea ce priveşte recalcularea pensiilor, Marius Budăi a precizat că s-a depăşit procentul de 45% şi că sunt în jur de 48.000 de decizii puse în plată. "Am trecut de 45% în recalculare (...) Voi solicita săptămâna viitoare, din nou, o întâlnire a preşedintelui de la Casa Naţională cu cei care implementează softul programului informatic. Avem cam 50.000 de decizii. Avem peste 48.000 puse în plată, avem un nou model informatic implementat cu anumite situaţii, pentru că aproape niciun dosar nu seamănă cu altul. Am mai descoperit o speţă şi am solicitat acum celor care au implementat softul să lucreze şi pe acest modul. Noi suntem optimişti că, în iulie, august, septembrie, până la sfârşitul acestei perioade, vom implementa în totalitate această lege, evident cu achitarea diferenţelor de bani", a subliniat Budăi. Comisiile pentru muncă şi juridică ale Camerei Deputaţilor au adoptat, marţi, raportul la proiectul legii pensiilor, documentul urmând să intre în dezbaterea plenului în şedinţa de miercuri, 26 iunie. La votul din comisii au fost înregistrate doar patru abţineri, restul voturilor fiind favorabile. Astfel, modificările făcute de comisii au vizat punerea în acord cu decizia Curţii Constituţionale a articolelor declarate neconstituţionale. "Cu siguranţă mâine (miercuri - n.r.) trebuie să ajungă la votul plenului Camerei Deputaţilor. Au fost foarte puţine modificări de făcut, pentru că legea nu a fost declarată constituţională în ansamblul său, ci Curtea a cerut la trei paragrafe să fie nişte clarificări. Mai precis, cine este obligat să plătească dările către stat pentru bugetul asigurărilor sociale - şi acolo s-a făcut precizarea că, deşi trebuie să le plătească angajatul, cel care le colectează şi le distribuie mai departe este angajatorul - şi, de asemenea, a fost o corelare pentru pensiile de invaliditate. În mod normal, ar trebui să venim cu o lege privind indemnizaţia socială minimă care ar avantaja persoanele care au în prezent pensie de invaliditate, dar pentru că aşa a solicitat Curtea Constituţională, ca să fie foarte clar, am operat şi aceste modificări", a precizat, după şedinţă, deputatul PSD, Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, iniţiatoarea proiectului. Senatul a respins, săptămâna trecută, în plen, proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale a României (CCR). AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Daniel Badea, editor online: Ady Ivaşcu)