Bugetarii se intorc din minivacanta de Sfanta Maria. Trafic blocat

Minivacanta de Sfanta Maria le-a oferit bugetrarilor sansa de a parasi pentru cateva zile orasul si programul obisnuit. Acestia au ales destinatii precum statiunile de pe litoralul romanesc. Un lucru la care multi nu s-au gandit este drumul de intoarcere spre casa. In acest moment, zeci de masini sunt blocate in trafic pe E583. Pentru a strabate orasul si a-si continua drumul spre Iasi, prin Letcani, soferii au de asteptat aproximativ o ora. Cismele cu apa rece, amplasate in mai multe zone din Iasi in perioada caniculara Speram ca soferii sa se fi relaxat suficient incat faptul ca se circula bara la bara sa nu le strice finalul de vacanta.