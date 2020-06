Bugetul are o gaura de 38 de miliarde de lei, dupa primele 5 luni. Jumatate din deficit este generat de masurile din timpul pandemiei

Execuţia bugetului general consolidat în primele cinci luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 38,84 miliarde lei (3,59% din PIB), anunţă Ministerul Finanţelor. Aproape jumătate din deficit este generat de sumele lăsate în mediul economic prin facilităţile fiscale şi cheltuieli excepţionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, susţine instituţia, potrivit Digi24.ro. Creşterea […] The post Bugetul are o gaură de 38 de miliarde de lei, după primele 5 luni. Jumătate din deficit este generat de măsurile din timpul pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.