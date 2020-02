Bugetul in administratia publica locala - atunci cand sirenele canta in cor cu lebedele in primarii

Sirenele isi aveau originea in insula Capri, iar vocile lor melodioase atrageau in capcana navigatorii, la intrarea in stramtoarea Siciliei. Acestia, lovindu-se de stanci, cadeau prada sirenelor. O legenda veche de aproape 2.000 de ani spune ca lebedele nu canta in timpul vietii. Cu toate acestea, ele canta foarte frumos chiar inainte de a muri.