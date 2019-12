Bugetul pe 2020. Ce ministere vor avea mai multi bani

Instituții care pierd bani

Ministere și instituții care primesc mai mulți bani

Primele cifre din bugetul pe 2020 au apărut pe site-ul digi24.ro.Astfel, Ministerul Dezvoltării pierde 4,18 miliarde de lei, Ministerul Agriculturii 2,9 miliarde de lei, iar cel al Sănătății 3,3 miliarde de lei.În schimb, Ministerul Apărării va avea cu 3,2 miliarde de lei mai mult, în condițiile în care are de făcut niște achiziții militare, dar bani ceva mai mulți vor veni și la Ministerul Transporturilor - ministerul de la care de obicei se luau bani la rectificările bugetare: un plus de 500 de milioane de lei.Veniturile totale la buget sunt stabilite la 358,9 miliarde de lei și cheltuielile sunt estimate la 399,2 miliarde de lei.Cheltuielile de personal vor fi de 109,7 miliarde de lei. Cresc cu 7,5% față de acest an și vor însemna cam 27,5% din bugetul general consolidat.Asistența socială, inclusiv pensiile, crește mai tare, la 131 de miliarde de lei. Reprezinta o treime din tot bugetul.2019 - 9.2 mld lei2020 - 5 mld lei2019 - 14.8 mld lei2020 - 11.5 mld lei2019 - 21.4 mld lei2020 - 18.4 mld lei2019 - 2.9 mld lei2020 - 1.1 mld lei2019 - 6.5 mld lei2020 - 5.3 mld lei2019 - 1.2 mld lei2020 - 1 mld lei2019 - 1.4 mld lei2020 - 1.3 mld lei2019 - 330 mil lei2020 - 320 mil lei2019 - 1.2 mld lei2020 - 1.1 mld lei2019 - 388 mil lei2020 - 248 mil lei2019 - 31.5 mld lei2020 - 42 mld lei2019 - 1.2 mld lei2020 - 2.1 mld lei2019 - 18 mld lei2020 - 21.2 mld lei2019 - 17.2 mld lei2020 - 19.4 mld lei2019 - 29.4 mld lei2020 - 31 mld lei2019 - 21 mil lei2020 - 34 mil leiSRI2019 - 2.4 mld lei2020 - 2.6 mld lei2019 - 228 mil lei2020 - 272 mil lei2019 - 595 mil lei2020 - 630 mil lei2019 - 4.6 mld lei2020 - 4.9 mld lei2019 - 564 mil lei2020 - 569 mil lei2019 - 11.4 mld lei2020 - 11.9 mld lei2019 - 831 mil lei2020 - 898 mil lei2019 - 71 mld lei2020 - 87.5 mld leiAsumarea s-ar face pe 23 decembrie, adică în preajma Crăciunului, iar dacă PSD va dori moțiune, va trebui să strângă lumea între Crăciun și Revelion. După care, se încheie sesiunea actuală. Trebuie așteptată cea de anul viitor, adaugă sursa mai sus citată.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța