Bugetul romanilor pentru Paste, stramtorat in acest an. Ce sume vor lasa in magazine

Romanii au planuri mari de Paste si 1 Mai, dar acasa. Un studiu arata ca cele 6 zile libere din perioada sarbatorilor Pascale ii vor gasi pe romani aproape de familie si nu in excursii, asa cum visau agentiile de turism. Hipermarketurile vor fi cele mai castigate. 500 de lei este, in medie, suma pe care o familie o va cheltui doar pentru masa de Paste. Cat despre cadouri, Iepurasul va veni doar pentru cei mici. Hotelierii sperau sa profite de zilele libere consecutive pe care le au romanii de Paste si 1 Mai. Socotelile lor ar putea ramane insa doar pe hartie. Desi in acest an, Pastele si 1 mai formeaza o vacanta de 6/7 zile, romanii sunt hotarati sa stea acasa, spune un studiu. 84% dintre romani p ...