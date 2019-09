Buica (AEP): Datele colectate de la cetatenii cu drept de vot in strainatate vor fi utilizate numai in procesul electoral

Datele colectate de la cetăţenii români cu drept de vot în străinătate vor fi utilizate numai cu privire la procesul electoral, pentru diverse cercetări administrative sau penale şi "nicidecum cu privire la autorităţile de nivel fiscal pentru impozitarea sau pentru accesarea acestora", a declarat joi preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituleţu-Buică. "Începând din 2016, acest sistem informatic a colectat date inclusiv în format electronic, inclusiv cu privire la prezenţa la vot şi avem acest informaţii stocate şi puteam să le punem la dispoziţie, dacă era cazul, încă din 2016. Nu am făcut-o, pentru că dispoziţiile legale spun că toate informaţiile deţinute de AEP cu privire la alegători sunt puse la dispoziţie doar cu privire la procesul electoral. De la alegerile parlamentare avem această informaţie cu cei care s-au prezentat la vot: în străinătate, aproape 400.000 de cetăţeni. Nu le-am pus, nu le punem şi nu le vom pune la dispoziţia organelor competente decât cu privire la desfăşurarea procesului electoral, diverse cercetări fie administrative, fie penale, dar nicidecum cu privire la autorităţile de nivel fiscal pentru impozitarea sau pentru accesarea acestora, pentru a identifica cetăţenii unde se află sau unde au votat în străinătate. Nu am pus, nu punem şi nu vom pune la dispoziţie, deoarece instrumentele legale ne spun că nu avem voie. Registrul Electoral este la dispoziţia Autorităţii Electorale, cât şi informaţiile după procesul de votare. Noi utilizăm din acel sistem informatic date doar cu privire la statisticile care sunt publice şi nu cu privire la persoane din acele evidenţe electorale", a precizat Mituleţu-Buică la o conferinţă de presă. În context, Ovidiu Oproaica, director în cadrul AEP, a declarat că datele se folosesc numai de Ministerul de Externe şi de Poşta Română. "MAE, în vederea creării de secţii, şi Poşta Română, pentru trimiterea plicurilor. Acestea sunt singurele instituţii care beneficiază de aceste date", a precizat Oproaica. El a adăugat că de joi începe maparea secţiilor de vot din străinătate. "Au fost trimise primele exporturi către MAE, în vederea identificării locurilor sau oraşelor care deja au strâns suficiente voturi în vederea creării de secţii de vot şi avem, la fel, Poşta Română - primele exporturi pe care le vom face în vederea creării codurilor de bare. CNP-ul nu va fi la vedere, va fi un cod de bare care va identifica persoana respectivă. Deci sub nicio formă datele nu vor fi divulgate sau vor ajunge public", a mai precizat oficialul AEP. AGERPRES /(A-autor: Sorin Peneş, editor: Mihai Simionescu, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * AEP / Buică: De astăzi, misiunile diplomatice pot propune MAE înfiinţarea de secţii de votare; procesul va fi finalizat pe 19 octombrie