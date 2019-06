Bulevardul Decebal din București se inchide pentru lucrari

Începând cu data de miercuri, 19 iunie, de la ora 10.00, vor fi demarate alte lucrări la parcarea subterană de pe Bd. Decebal, sector 3, după cum urmează: – închiderea totală a Bd. Decebal, între Str. Dristorului şi Piaţa Muncii, precum şi a străzilor ce acced în acest tronson; – închiderea Str. Matei Basarab, între The post Bulevardul Decebal din București se închide pentru lucrări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.