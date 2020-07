Bulgaria da in clocot in plina pandemie: Mii de oameni au ieșit in strada impotriva Guvernului: 'Mafia' / 'Demisia'

Mii de bulgari au ieşit în stradă duminică pentru a patra seară consecutiv protestând împotriva corupţiei şi cerând demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov, informează luni France Presse, conform agerpres.ro.

La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de câteva ore în faţa sediului guvernului, scandând "Mafia" şi "Demisia". Protestatarii au mărşăluit de asemenea în faţa parlamentului, blocând traficul într-o mare parte din centrul capitalei până târziu, în timpul nopţii.Ministerul de Interne a anunţat seara târziu că mitingul din capitală s-a încheiat fără incidente.Sute de persoane au demonstrat de asemenea împotriva guvernului duminică în cel puţin zece alte oraşe din Bulgaria.Protestele au început joi la Sofia împotriva percheziţiilor ordonate de parchet şi efectuate de poliţişti înarmaţi şi procurori la sediul preşedinţiei bulgare.

FACEBOOK poate lua o măsură RADICALĂ: Ar putea INTERZICE publicitatea politică înaintea alegerilor prezidenţiale americane



Percheziţiile au fost interpretate de protestatari ca un atac asupra preşedintelui Rumen Radev, sprijinit de socialişti.



Radev este foarte critic faţă de guvernul conservator. El l-a acuzat sâmbătă că are un "caracter mafiot" şi a cerut demisia prim-ministrului Boiko Borisov, ceea ce acesta a refuzat.



Protestatarii au lansat duminică o petiţie online prin care cer plecarea lui Borisov de la putere.



Vineri, în timpul manifestaţiei de la Sofia, s-au înregistrat violenţe. Optsprezece protestatari au fost arestaţi, dintre care doi au fost bătuţi violent şi au trebuit spitalizaţi.



Acest lucru a condus la o participare şi mai mare la mitingurile de sâmbătă. Preşedintele Radev a cerut atunci demisia guvernului lui Borisov şi a procurorului general, acuzat de manifestanţi că este un instrument al guvernului conservator.



Un nou miting împotriva guvernului este convocat luni la Sofia şi un protest naţional joi.



La 13 ani de la intrarea în Uniunea Europeană, Bulgaria este ţara UE cea mai afectată de corupţie, potrivit ONG-ului Transparency International, aminteşte AFP.

People continue to scream "Resign" in front of the Council of Ministers (#Borissov's seat).#Bulgaria #Protests pic.twitter.com/WZSOrIEwB8