Bulgaria da voie credincioșilor la slujba Invierii. Romania, nu!

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a refuzat ferm toate apelurile venite din partea prelaților români pentru deschiderea bisericilor în noaptea de Înviere. Bulgaria lasă liber credincioșilor, la slujba de Paște, dezinfectează icoanele și impune doar menținerea distanței de siguranță între enoriașii care vor merge să ia lumină și sfintele Paști. "Suntem într- o stare de urgență,