Bulgaria: De la 1 iunie – Terase, baruri, restaurante redeschise. Concerte reluate, spectacole de teatru și evenimente culturale

Restaurantele, barurile şi cafenelele din Bulgaria se pot redeschide la întreaga capacitate începând de luni, au anunţat autorităţile de la Sofia. Ministrul Sănătăţii, Kiril Ananiev, a emis marţi seara un ordin în acest sens, informează Agerpres, conform Reuters. Odată cu localurile de alimentaţie publică, îşi pot relua activitatea de la 1 iunie, înainte de începerea […]