Bulgaria iși reorganizeaza spitalele, dupa un record de 4.000 de infectari zilnice

Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus ca fiecare mare spital din ţară să-şi creeze o secţie pentru bolnavii de COVID-19, după ce miercuri Bulgaria a atins un record de peste 4.000 de infectări zilnice şi mai mulţi pacienţi cu simptome severe de COVID-19 nu au fost primiţi în spitale, relatează agenţia DPA, preluată de Agerpres. […] The post Bulgaria își reorganizează spitalele, după un record de 4.000 de infectări zilnice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.