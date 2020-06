Bulgaria isi inaspreste masurile impotriva covid-19. Primarul Sofiei implora locuitorii capitalei "sa revina la atitudinea pe care am avut-o in timpul starii de urgenta"

Purtarea mastilor de protectie este din nou obligatorie in Bulgaria, participarea la evenimente in interior este necesar sa fie de jumatate din capacitatea salii si sa se poarte masti, iar in magazine este necesara pastrarea unei distante de 1,5 metri, a anuntat luni ministrul bulgar al Sanatatii Kiril Ananiev, care a inasprit astfel masurile impuse impotriva covid-19, relateaza Novinite, citat de News.ro.