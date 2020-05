Bulgaria va permite redeschiderea mall-urilor începând de luni în cadrul efortului de a relaxa restricţiile impuse în urmă cu două luni pentru a opri răspândirea noului coronavirus, a anunţat vineri premierul Boiko Borissov, potrivit Reuters, preluat de Agerpres. La 14 martie, guvernul a introdus starea de urgenţă, care a impus interdicţii de călătorie, închiderea şcolilor, […] The post Bulgaria redeschide, de luni, mall-urile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.