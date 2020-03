Bulgaria restrictioneaza calatoriile intre orase si instituie un interval orar pentru accesul celor peste 60 de ani in magazine si farmacii

Nimeni nu va putea părăsi oraşele Bulgariei fără un motiv întemeiat, începând de sâmbătă, iar persoanele cu vârste de peste 60 de ani vor avea acces în magazine alimentare şi farmacii numai între orele 08:30 şi 10:30, măsuri luate de autorităţile de la Sofia pentru a preveni răspândirea coronavirusului, potrivit Agerpres. Agenţii de poliţie, sprijiniţi The post Bulgaria restricţionează călătoriile între oraşe şi instituie un interval orar pentru accesul celor peste 60 de ani în magazine şi farmacii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.