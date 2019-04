Bune practici de plata a datoriilor

bzi ultimul 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adesea ne intrebam care dintre datorii trebuie platite primele si care mai pot astepta. Sa platim sumele cele mai mari intai sau pe cele mici? Daca am face un exercitiu si am aduna toate sumele mici de plata, poate am realiza ca sunt chiar mai mari decat cea mai mare dintre datorii... si atunci cum procedam? Specialistii KRUK ne sfatuiesc sa achitam toate datoriile la termenele stabilite, pentru a nu se acumula, cu prioritate pe acelea care genereaza costuri suplimentare, cum ar fi comisioane sau penalitati de intarziere. Astfel, ne asiguram ca suntem la zi cu platile si nu avem costuri aditionale. Daca facem o lista a cheltuielilor lunare observam ca alimentele si utilitatile (electricitate, gaze, apa, ...