Bunica, arestata la cererea DIICOT. Ce facea aceasta cu nepoatele minore. Motivul este inspaimantator

Procurorii DIICOT de la Cluj au retinut o femeie de 53 de ani care si-ar fi obligat nepoatele sa cerseasca pentru a face rost de bani, anunta, vineri, institutia. Femeia este acuzata de trafic de minori. Anchetatorii arata ca in perioada 2009-2019, R.L., a recrutat si adapostit la domiciliul sau doua minore, nepoatele sale, in varsta de 17 si 12 ani, in scopul exploatarii acestora. Procurorii spun ca femeia a profitat de imposibilitatea copilelor de a-si exprima vointa, prin constrangere si abuz de autoritate, si le-a obligat sa practice cersetoria, in beneficiul sau si al familiei sale, in zona unui complex comercial de pe raza municipiului Cluj-Napoca, situat in apropierea locuintei sale. Verificarile la D.G.A ...