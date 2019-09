Bunicul Luizei a EXPLODAT inainte de reconstituirea morții Luizei Melencu: 'Lui Dinca nu am ce sa ii reproșez'

Zi extrem de dureroasă în familia Luizei Melencu. Astăzi, anchetatorii vor reconstitui moartea fetei. Gheorghe Dincă le va indica oamenilor legii întregul fir al crimei.

"Tot timpul am sperat că după acea revoluție vom avea o țară ca afară. Ne-au mințit, nu au fost în stare să facă nimic bun. Domnul Dincă nu are nicio emoție. Știe că pentru el aceste reconstituiri nu au nicio semnficație. De la început am avut garanția că aici se joacă un teatru ieftin, de când am mers la Coșoveni, la acei milițieni", a declarat bunicul Luizei.

"Lui Gheorghe Dincă nu am ce să îi reproșez. Poate doar că a răpit-o, dar în rest el nu are nicio vină. Cei care nu își fac treaba sunt vinovați. Milițienii sunt principalii vinovați și procurorii care nu și-au făcut datoria". a mai adăugat bunicul Luizei.