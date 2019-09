Bunicul Luizei a izbucnit in plans de ziua Alexandrei: "Daca nu era Alexandra, noi nu aflam nimic de Luiza"

Bunicul Luizei Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bunicul Luizei Melencu a intrat in direct intr-o emisiune si a transmis un mesaj de ziua Alexandrei, fata pe care criminalul Gheorghe Dinca spune ca a ucis-o si care, astazi, ar fi implinit 16 ani. Batranul a izbucnit in plans si i-a transmis sanatate si "La multi ani" Alexandrei, ultima victima a monstrului din Caracal, chiar daca acum nimeni nu poate spune, cu adevarat, ce s-a intamplat cu ea. Omul spune ca fata a dat dovada de curaj, atunci cand a sunat la 112. "Daca nu era Alexandra, noi nu aflam nimic de Luiza. Toti si-au batut joc de noi, procurorii... Ei sunt niste putregaiuri, altfel sunt oameni minunati in tara asta", a spus, printre lacrimi, bunicul Luizei. DE ...