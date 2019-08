Bunicul Luizei a LUAT FOC la vestea DIICOT :”INML si-a dat seama in 12- lea ceas ca nu procedeaza corect…”

buniz luiza

Bunicul Luizei Melencu a luat foc la auzul vestii ca INML nu a putut identifica ADN -ul din oasele calcinate gasite in padurea de la Caracal. Acesta a declarat ca procurorii DIICOT nu si-au facut treaba de la inceputul anchetei.

„INML si-a dat seama in 12- lea ceas ca nu procedeaza corect. Ce sa intelegem, numai anomalii, numai tampenii, numai prostii. Domnul Tonel Pop e in permanent contact cu organele de ancheta si a spus ca ne contacteaza daca apare ceva. Sa le fie rusine, sunt platiti sa isi faca datoria. In dosarul nostru am fost mintiti, invartiti. Spun pe proprie raspundere ca ei au stiut din prima clipa ce se intampla la Caracal, ca Luiza a fost rapita”, a declarat bunicul Luizei.

