Bunicul Luizei: Am primit doua telefoane dupa dispariție. Mi-au zis ca a ajuns cu bine in Elveția

Bunicul Luizei Melencu a povestit joi că la două zile după dispariția fetei a primit două telefoane de la doua persoane diferite, judecand dupa vocea lor, care i-au spus ca nepoata sa este bine dar nu vrea sa vorbeasca cu el.

„Am primit doua apeluri la doua zile dupa disparitie. A zis ca la insistentele unei prietene nu mai vrea sa vina acasa. Am cerut-o la telefon. Mi-a zis ca nu vrea sa vorbeasca cu mine si mi-a inchis telefonul. Al doilea telefon a fost alta voce, prima voce era mai tanara, a doua voce era ca a mea, mai in varsta, 50-60 de ani cu aproximatie. Telefonul a fost scurt, a zis 'A ajuns cu bine in Elvetia, nu va faceti probleme', dupa care a inchis. Erau numere de România”, a zis bunicul Luizei, la Antena 3.

Citește și: CUTREMUR ÎN POLITICĂ: Liviu Dragnea a cerut instanței anularea alegerii noii conduceri a PSD / EXCLUSIV .