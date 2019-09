Bunicul Luizei, dupa ce a fost externat: Oasele au fost plantate in padure!

bunic luiza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bunicul Luizei Melencu a facut primele declaratii publice dupa ce a fost externat din spital. „Luptam si am luptat tot timpul sa ni se spuna adevarul si noua si opiniei publice. Va multumim ca ati fost alaturi de noi. Daca vom fi mai multi si vom participa la aceste probe recoltate, sa-si puna fiecare semnatura. Indiferent ce s-ar intampla, voi fi alaturi de fiica mea si vrem sa aflam adevarul, sa nu mai fim mintiti”, a spus barbatul. Nepotii lui Gheorghe Dinca batjocoriti la scoala: ''Zi, ba, ca bunicu-tau e monstrul din Caracal!'' Bunicul adolescentei de 18 ani, rapita din Caracal in luna aprilie, spune ca e convins de faptul ca Luiza traieste. „Sistemul are toat ...