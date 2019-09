Bunicul Luizei Melencu a ajuns la capatul puterilor. A fost oprit de jandarmi chiar inainte de a-si da foc

Descindere familia Melencu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bunicul Luizei a vrut sa-ti dea foc din nou. A fost oprit de jandarmi la timp. Bunicul Luizei Melencu a fost la un pas de a-si da foc. Si-a turnat benzina pe el. A fost oprit in ultima clipa de jandarmii prezenti in curtea familiei. In urma cu putin timp, acesta a mai incercat sa se autoincendieze. In aceste momente, barbatul a fost linistit de jandarmi si a renuntat la gestul extrem, schimbandu-si hainele imbibate in benzina. Reactie dura! Familia micutei agresate sexual, pusa fata in fata cu imaginea olandezului pedofil. Detalii noi apar in ancheta Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...