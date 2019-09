Bunicul Luizei Melencu, dupa amenda data de DIICOT: O sa vindem terenul si casa ca sa o platim

bunic Luiza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce mama Luizei Melecu a primit amenda maxima, de 5000 de lei, pentru ca nu s-a prezentat in fata procurorilor de la DIICOT, bunicul fetei spune ca vor fi nevoiti sa vanda terenul si casa pentru a plati amenda si ca probabil vor ajunge sa doarma in cort. „Cum sa primim vestea? Foarte prost ne-a vazut. Noi, din parte vatamata, am ajuns sa fim injositi, sa fim scosi vinovati. Am ajuns ca din reclamanti sa devenim suspecti. Nepotii lui Gheorghe Dinca batjocoriti la scoala: ''Zi, ba, ca bunicu-tau e monstrul din Caracal!'' Noi nu mai putem intelege nimic din ce se intampla in tara asta. Cu ce am gresit? Pentru ce sa ne ia acesti bani? O sa mearga fiica mea la audieri, am spus ...