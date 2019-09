Bunicul Luizei Melencu, reactie neasteptata: ”Domnul Dinca nu are nicio emotie”

Bunicul Luizei Melencu a avut o reactie neasteptata. Astazi are loc reconstituirea rapirii fetei de 18 ani, Luiza Melencu. Totul se desfasoara cu Gheorghe Dinca, anchetatorii, avocatii si oamenii legii. In momentul in care Gheorghe Dinca a ajuns in fata portii locuintei sale, au dat ochi in ochi cu mama, matusa si bunicul Luizei Melencu.

"Tot timpul am sperat ca dupa acea revolutie vom avea o tara ca afara. Ne-au mintit, nu au fost in stare sa faca nimic bun.

Domnul Dinca nu are nicio emotie. Pentru el, aceste reconstituiri nu au nicio semnficatie. De la inceput am avut garantia ca aici se joaca un teatru ieftin, de cand am mers la Cosoveni, la acei militieni", a declarat bunicul Luizei Melencu.

Ieri s-au facut reconstituiri in cazul Alexandrei Macesanu

Atat familia, cat si cei cunoscuti si localnicii sunt implicati emotional in cazul de la Caracal care a zguduit intreaga tara. Ieri, Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, a fost dus de anchetatori inapoi la casa lui de pe Strada Craiovei, acolo unde le-a sechestrat pe fete. In Dobrosloveni a fost asteptat chiar de localnici, care au fost la un pas sa il linseze pe cel care a furat copilaria a doua fete. Trupele IPJ Olt au fost nevoite sa intervina pentru a-i calma pe localnici. Apoi, Gheorghe Dinca a fost dus si la liceul Alexandrei. O femeie a plans si le-a cerut anchetatorilor ca Dinca sa nu fie lasat in libertate.

