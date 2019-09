Bunicul si mama Luizei raman internati in spital. In urma analizelor de laborator se va stabili cat timp vor petrece in spital

Mama si bunicul Luizei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bunicul si mama Luizei vor ramane internati. Medicii de la Craiova, acolo unde cei doi au ajuns cu o ambulanta SMURD de victime multiple, au decis ca acestia sa ramana in spital pana dimineata. "Prezinta dureri anginoase, batranul a primit medicamente pentru scaderea tensiunii. In urma rezultatelor de laborator, vom stabili daca vor necesita o perioada mai lunga de spitalizare. Amandoi sunt epuizati fizic si psihic. Exista riscul la batran a unor complicatii prin inhalarea vaporilor de benzina, pentru ca am inteles ca a incercat sa se incendieze", a declarat unul dintre medicii SMURD de la spitalul din Craiova. Reactie dura! Familia micutei agresate sexual, pusa fata in fata cu imagin ...