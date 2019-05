Bunurile mobile detinute de Argos Industrial Constructii, de vanzare. Cand au loc licitatiile

Despre Argos Industrial Construcţii SRL

Date despre Argos SA

Lichidatorul judiciar Bryte Recovery IPURL al societăţii Argos Industrial Construcţii SRL (în insolvenţă) anunţă valorificarea, prin licitaţii, a mai multor bunuri mobile care aparţin debitoarei. Licitaţiile se desfăşoară la sediul lichidatorului din Constanţa, bulevardul I.C. Brătianu nr. 122, în zilele de 6, 13, 20, 27 iunie 2019 şi 4, 11 iulie 2019, la ora 11.00. Participanţii la această procedură vor depune o garanţie de participare de 10%.La licitaţie vor putea fi achiziţionate următoarele bunuri mobile: buldoexcavator Caterpillar - 82.514 lei, tractor UTB - 11.948 lei, încărcător Caterpillar 938 GII - 87.368 lei, încărcător Caterpillar 924GZ - 68.700 lei, buldoexcavator Komatzu - 41.444 lei, Skoda Octavia - 8.961 lei, Skoda Octavia - 12.321 lei, Honda CRV - 22.775 lei, generator Energy - 1.867 lei, motocompresor CompAir – 18.295 lei, teodolit electric - 1.306 lei. La aceste preţuri se adaugă TVA de 19%. Bunurile se află în Cernavodă.Potrivit Registrului Comerţului, Argos Industrial Construcţii SRL a fost înfiinţată în 2014, având sediul social în Cernavodă. Capitalul social, de 1.000 de lei, este deţinut de SC Argos SA Cernavodă, care are un aport la capital de 490 de lei, respectiv 49%, Dorin Mihai Lazia, cu un aport la capital de 500 de lei, respectiv 50% din capital, şi Octavian Gîrleanu, care deţine 1% din capital. Administrator social este Octavian Gîrleanu şi administrator judiciar este Bryte Recovery IPURL. Societatea se ocupă, în principal, de construcţii hidrotehnice.Potrivit datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, SC Argos SA are sediul social în Cernavodă şi are ca obiect de activitate „construcţii hidrotehnice“. Pentru anul 2015, SC Argos SA, cu 137 de salariaţi, a raportat o cifră de afaceri de 16.595.154 de lei şi un profit de 9.448 de lei. Pentru 2016, cu 95 de salariaţi, SC Argos SA a declarat o cifră de afaceri netă de 7.249.392 de lei şi o pierdere de 1.826.017 lei. Pentru 2017, cu 80 salariaţi, Argos SA a raportat o cifră de afaceri netă de 3.032.599 de lei şi o pierdere de 2.049.234 de lei.La momentul intrării în insolvenţă, preşedintele consiliului de administraţie,, a declarat că SC Argos SA va prezenta un plan de reorganizare. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Argos SA din data de 24.12.2018, la a doua convocare, a luat o decizie importantă. La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Argos SA s-au prezentat acţionarii Lazia Dorin Mihai şi Lazia Lucian, deţinând 117.031 din numărul total de acţiuni (233.389). Cei doi acţionari au hotărât desemnarea lui Lazia Dorin Mihai în calitate de administrator special al societăţii Argos SA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 56 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.