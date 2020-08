Bursa de la București a deschis saptamana pe verde

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de luni, iar rulajul se cifra la 1,1 milioane de lei (228.168 de euro), după o jumătate de oră de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 17 companii, înregistra o apreciere de 0,32%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, era în urcare cu 0,28%.Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a consemnat un avans de 0,25%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a apreciat cu 0,09%.Indicele BET-FI al SIF-urilor era pe plus cu 0,10%.BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, s-a apreciat cu 0,51%.Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Teraplast (+4,8%), Electromagnetica (+2,99%) şi Rompetrol Well Services (+2,35%).Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Impact Developer & Contractor (-5,84%), Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (-3,93%) şi SSIF BRK Financial Group (-3,52%).