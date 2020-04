Bursa de la București, prabușire de 16% in martie. Cea mai proasta luna din ultimii 11 ani

Bursa de Valori Bucureşti s-a prăbuşit cu 16% în martie 2020, prin prisma dinamicii indicelui principal BET, potrivit unei analize publicate de ZF.ro. Acesta este cel mai abrupt declin lunar din ianuarie 2009 încoace, când criza financiară s-a agravat la nivel mondial. În ianuarie 2009, indicele BET se prăbuşea cu 22%, criza financiară ajungând şi The post Bursa de la București, prăbușire de 16% în martie. Cea mai proastă lună din ultimii 11 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.