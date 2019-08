Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere sedinta de joi

Bursa de la Bucureşti a închis în scădere şedinţa de joi, iar valoarea tranzacţiilor s-a cifrat la 16,38 milioane de lei (3,47 milioane euro), potrivit Agerpres.

Indicele BET, care indică evoluţia celor mai lichide 16 companii cu excepţia SIF-urilor, a înregistrat o depreciere de 0,27%, până la 9.119,36 puncte. Indicele BET Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, a consemnat un declin similar, în timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a închis în scădere cu 0,1%.Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a închis cu o depreciere de 0,28%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a închis pe minus cu 0,3%.Indicele BET-FI al SIF-urilor a închis în scădere cu 0,1%.

Pe Piaţa Reglementată, acţiunile Fondul Proprietatea au fost cele mai tranzacţionate, generând schimburi de 2,92 milioane de lei, urmate de titlurile BRD - 2,07 milioane de lei şi Banca Transilvania - 1,95 milioane lei.



Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Condmag, care s-au apreciat cu 8,7%, SSIF BRK Financial Group SA - (plus 4,33) şi Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră (plus 2,91%).



Pe de altă parte, cele mai importante deprecieri au fost consemnate de acţiunile Casa de Bucovina - Club de Munte, în scădere cu 3,82%, Cemacon (- 3,35%) şi Electromagnetica (- 3,21%).