Bursa de la Bucuresti deschide in scadere sedinta de vineri; tranzactiile depasesc 3 milioane lei

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere ultima şedinţă din această săptămână iar valoarea tranzacţiilor s-a cifrat la 3,03 milioane de lei (642.274 euro), potrivit Agerpres.

Indicele BET, care arată evoluţia celor mai lichide 16 companii cu excepţia SIF-urilor, înregistra o depreciere de 0,42% după primele 40 de minute de la debutul tranzacţiilor.Indicele BET Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere de 0,41%, în timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor era pe minus cu 0,74%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, se deprecia cu 0,12%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, "pierdea" 0,4% în deschiderea şedinţei de vineri, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, era pe minus cu 0,53%.



Cele mai bune evoluţii erau înregistrate de acţiunile UAMT (plus 5,42%), Electroargeş (plus 5,08%) şi Electrica (plus 1,36%).



În scădere erau acţiunile Sinteza (-3,08%), Altur (-2,74%) şi Oil Terminal (-2,58%).