Bursa din New York a inchis in crestere, dupa trei zile de pierderi. Actiunile Tesla au urcat cu 11%

Wall Street a incheiat tranzactiile de miercuri in crestere, dupa trei zile de pierderi, investitorii profitand de preturile scazute ale actiunilor din sectorul tehnologiei, in timp ce titlurile producatorului de automobile electrice Tesla au avansat cu 10,92%, dupa ce in sedinta precedenta au consemnat cel mai mare declin procentual intr-o zi din istoria companiei, transmite Reuters.