Bursa din SUA e la un nivel record, dupa imbunatatirea relatiilor comerciale cu China

Indicele Nasdaq al Bursei de pe Wall Street a depasit pentru prima data pragul de 9.000 de puncte, in debutul sedintei bursiere de joi, in timp ce indicele Standard and Poor's 500 a ajuns la un nou nivel record, pe fondul optimismului privind relatiile comerciale dintre SUA si China, si a datelor incurajatoare privind cresterea semnificativa a vanzarilor online.